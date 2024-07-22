Разведка Британии рассказала о развернутых в Украине силах Росгвардии и их главных задачах

Разведывательное сообщество Великобритании отмечает, что сейчас на территории Украины развернуто более 30 000 военнослужащих Росгвардии – военного формирования РФ, прямо подчиненного президенту.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 22 июля.

Большинство личного состава Росгвардии почти наверняка выполняет задачи по охране тыловых районов, и лишь несколько подразделений участвуют в боевых действиях на передовой, отметили в ведомстве.

Главная боевая единица Росгвардии, 116 бригада специального назначения, скорее всего, состоит из трех полков, которые имеют на вооружении танки, боевые машины пехоты и артиллерию.

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С начала 2024 года Росгвардия почти наверняка пыталась увеличить свои силы за счет поглощения российских нерегулярных формирований.

В мае 2024 года Росгвардия успешно интегрировала в свои ряды батальон "Восток" из так называемой "ДНР".

Вполне вероятно, что ожидаемое соглашение о подчинении сил Группы Вагнера 1-му добровольческому корпусу Росгвардии сорвалось в марте 2024 года, добавили в разведке.

В одном из предыдущих обзоров британская разведка отмечала, что основные наступательные усилия России на линии фронта в Украине сосредоточены на Авдеевском направлении.

Также британская разведка рассказывала, как РФ пытается предотвратить побег потенциальных призывников.