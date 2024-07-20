Розвідка Британії: основні зусилля РФ зосереджені на Авдіївсько-Покровському напрямку

Британська розвідка відзначає, що основні наступальні зусилля Росії на лінії фронту в Україні зосереджені на Авдіївському напрямку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 20 липня.

Розвідка зазначає, що РФ продовжує наступальні операції одночасно на кількох ділянках фронту.

"Ймовірно, Авідіївсько-Покровський напрямок на Донеччині залишається у центрі російських зусиль і, відповідно, там російські сили протягом останнього місяця підтримували найвищі операційні темпи", – зазначають в огляді.

Реклама:

Розвідка зазначила, що росіяни продовжили просування на північ і захід від Очеретиного у напрямку Покровська. На цьому ж напрямку вони досягли незначного просування у селище Нью-Йорк – добре укріплений район, останню точку лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Біля Часового Яру особливих просувань не відбулося. "Надходили повідомлення, що масштабні штурми російської піхоти останні кілька днів припинилися і російські сили працюють здебільшого діють розпорошеними невеликими загонами піхоти.

"Ймовірно, російські сили у цьому районі взяли тактичну паузу, продовжуючи пробні атаки і розвідувальну діяльність", – зазначають в огляді.

В одному з попередніх оглядів британська розвідка розповіла, як РФ намагається запобігти втечі потенційних призовників.

Естонська розвідка констатувала, що Росія підтримує інтенсивність атак на полі бою, попри значні втрати та поступове надходження Україні західної зброї.