Новий прем'єр Британії готовий до співпраці з будь-яким переможцем виборів у США

Новий прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його уряд працюватиме з тим, хто переможе на президентських виборах у США в листопаді цього року після рішення чинного очільника Білого дому Джо Байдена зняти свою кандидатуру.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Відкриваючи міжнародний авіасалон Фарнборо, Стармер відмовився запропонувати пряму підтримку віцепрезидентці США Камалі Гарріс після того, як вона заявила, що готова позмагатися за президентську посаду.

Британський лідер зазначив, що в першу чергу Демократична партія повинна вирішити, кого вона хоче висунути, а згодом американський народ має вирішити, кого він хоче бачити своїм президентом.

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"Мій підхід полягатиме в тому, щоб поважати це рішення, і, щоб бути зрозумілим, ми будемо працювати з тим, кого обере американський народ", – сказав Стармер.

Прем'єр також похвалив Байдена за те, що він поставив питання оборони в центр свого перебування у Білому домі, додавши, що ми "живемо в небезпечному, нестабільному й дедалі менш безпечному світі".

"Я поважаю рішення, яке він (Байден – Ред.) зараз ухвалив. Це було нелегке рішення, але рішення, яке... бере до уваги найкращі інтереси американського народу", – резюмував Стармер.

Напередодні Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

Свою чергою Гарріс заявила, що готова змагатися за посаду президента США.

ЗМІ повідомили, що вона вже почала спілкуватись з потенційними кандидатами у віцепрезиденти.

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