Новый премьер Британии готов к сотрудничеству с любым победителем выборов в США

Новый премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что его правительство будет работать с тем, кто победит на президентских выборах в США в ноябре этого года после решения действующего главы Белого дома Джо Байдена снять свою кандидатуру.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Открывая международный авиасалон Фарнборо, Стармер отказался предложить прямую поддержку вице-президенту США Камале Харрис после того, как она заявила, что готова побороться за президентский пост.

Британский лидер отметил, что в первую очередь Демократическая партия должна решить, кого она хочет выдвинуть, а затем американский народ должен решить, кого он хочет видеть своим президентом.

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"Мой подход будет заключаться в том, чтобы уважать это решение, и, чтобы быть понятным, мы будем работать с тем, кого выберет американский народ", – сказал Стармер.

Премьер также похвалил Байдена за то, что он поставил вопрос обороны в центр своего пребывания в Белом доме, добавив, что мы "живем в опасном, нестабильном и все менее безопасном мире".

"Я уважаю решение, которое он (Байден. – Ред.) сейчас принял. Это было нелегкое решение, но решение, которое... принимает во внимание наилучшие интересы американского народа", – резюмировал Стармер.

Накануне Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

В свою очередь Харрис заявила, что готова бороться за пост президента США.

СМИ сообщили, что она уже начала общаться с потенциальными кандидатами в вице-президенты.

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