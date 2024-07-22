Камала Гарріс підтвердила, що готова змагатися за президентську посаду

Віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що готова позмагатися за президентську посаду на виборах 2024 року після того, як чинний президент Джо Байден зняв свою кандидатуру та підтримав кандидатуру Гарріс.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Камала Гарріс сказала, що готова позмагатися за номінацію.

"Для мене честь отримати підтримку з боку президента, і я планую заслужити і виграти номінацію… Я зроблю усе, що у моїх силах, щоб об’єднати Демократичну партію – і нашу країну – для перемоги над Дональдом Трампом з його радикальною програмою Project 2025", – заявила Гарріс.

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"У нас 107 днів до дня виборів. Разом ми будемо боротися і разом ми переможемо", – додала вона.

Обліковий запис кампанії Байдена у соцмережі X (Twitter) BidenHQ вже перейменували на KamalaHQ.

Телеканал CNN станом на ранок понеділка нарахував понад 500 заяв на підтримку кандидатури Гарріс від делегатів Демократичної партії. Підтримку кандидатурі Гарріс висловили вже більшість демократів у Сенаті та щонайменш 60 демократів з Палати представників.

Як відомо, ввечері 21 липня за київським часом президент США Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

Байден, який переміг на праймеріз, не може самостійно обирати кандидата у разі свого виходу з перегонів. Однак видається малореальним, що партія виступить проти його пропозиції – у тому числі зважаючи на дуже малий часовий проміжок для ухвалення рішення.

Детально про це читайте в статті "Кінець дідових виборів? Хто та як може замінити Байдена на президентських перегонах у США"