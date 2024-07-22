Міноборони Молдови пропонує перевіряти військових на детекторі брехні

Міністерство оборони Молдови розробило законопроєкт, який дозволить перевіряти військових на поліграфі.

Про це повідомив портал NewsMaker, пише "Європейська правда".

Проєкт винесли на громадське обговорення до 29 липня.

Автори ініціативи зазначили, що в деяких країнах військовослужбовців і співробітників оборонних відомств, які мають доступ до секретної службової інформації або інформації, що містить державну таємницю, можна піддати перевірці на детекторі брехні.

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"Водночас поліграф можна використовувати для оцінки непідкупності та порядності військовослужбовців під час службових розслідувань/слідчих дій. Це допоможе виявити осіб, які можуть бути небезпечними для оборонного відомства через несанкціоновану передачу ними секретної відомчої інформації", – йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Передбачається, що проводити перевірку будуть сертифіковані фахівці.

Варто зазначити, що наукове співтовариство, маючи необхідний досвід для оцінки поліграфічних процедур, вважає поліграфологію псевдонаукою.

Нагадаємо, у червні з'явилось журналістське розслідування, в якому йшлося, що колишній начальник Генштабу Молдови Горган, який залишив посаду у 2021 році, роками був інформатором російської військової розвідки і досі продовжує цю діяльність.

Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила інформацію з розслідування, а Санду позбавила Горгана державних нагород.

Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами Молдови 13 червня підтвердила, що завела кримінальну справу проти Горгана.