Минобороны Молдовы предлагает проверять военных на детекторе лжи

Министерство обороны Молдовы разработало законопроект, который позволит проверять военных на полиграфе.

Об этом сообщил портал NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Проект вынесли на общественное обсуждение до 29 июля.

Авторы инициативы отметили, что в некоторых странах военнослужащих и сотрудников оборонных ведомств, которые имеют доступ к секретной служебной информации или информации, содержащей государственную тайну, можно подвергнуть проверке на детекторе лжи.

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"В то же время полиграф можно использовать для оценки неподкупности и порядочности военнослужащих во время служебных расследований/следственных действий. Это поможет выявить лиц, которые могут быть опасными для оборонного ведомства из-за несанкционированной передачи ими секретной ведомственной информации", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Предполагается, что проводить проверку будут сертифицированные специалисты.

Стоит отметить, что научное сообщество, имея необходимый опыт для оценки полиграфических процедур, считает полиграфологию псевдонаукой.

Напомним, в июне появилось журналистское расследование, в котором говорилось, что бывший начальник Генштаба Молдовы Игорь Горган, который покинул пост в 2021 году, годами был информатором российской военной разведки и до сих пор продолжает эту деятельность.

Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила информацию из расследования, а Санду лишила Горгана государственных наград.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами Молдовы 13 июня подтвердила, что завела уголовное дело против Горгана.