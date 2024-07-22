Латвія відправила до України партію з 500 дронів
Новини — Понеділок, 22 липня 2024, 19:36 —
Латвія оголосила, що підготувала для відправлення в Україну партію з понад 500 безпілотників.
Як пише "Європейська правда", про це у X (Twitter) повідомив міністр оборони балтійської країни Андрюс Спрудс.
Крім повідомлення глава Міноборони Латвії також опублікував світлини, де можна побачити запаковані коробки із написом "коаліця дронів".
Pakotne ar vairāk kā 500 droniem uzsāk ceļu uz 🇺🇦 Ukrainu.#dronecoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/d9CPFo34AhРеклама:– Andris Spruds (@AndrisSpruds) July 22, 2024
"Партія з понад 500 безпілотників розпочинає свою подорож до України", – написав Спрудс.
Нещодавно повідомляли, що Латвія підготувала наступну партію допомоги для України із 2500 безпілотників, які нададуть поступово протягом липня у рамках "коаліції дронів".
Минулого тижня стало відомо, що Латвія і Німеччина домовилися про спільну закупівлю безпілотників для підтримки України.
Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".
Також повідомляли, що країни-учасниці "коаліції дронів" для України підписали Меморандум про взаєморозуміння, в межах якого створили спільний фонд на 45 мільйонів євро.