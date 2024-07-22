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Латвія відправила до України партію з 500 дронів

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Новини — Понеділок, 22 липня 2024, 19:36 — Андрій Синявський

Латвія оголосила, що підготувала для відправлення в Україну партію з понад 500 безпілотників.

Як пише "Європейська правда", про це у X (Twitter) повідомив міністр оборони балтійської країни Андрюс Спрудс.

Крім повідомлення глава Міноборони Латвії також опублікував світлини, де можна побачити запаковані коробки із написом "коаліця дронів".

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"Партія з понад 500 безпілотників розпочинає свою подорож до України", – написав Спрудс.

Нещодавно повідомляли, що Латвія підготувала наступну партію допомоги для України із 2500 безпілотників, які нададуть поступово протягом липня у рамках "коаліції дронів".

Минулого тижня стало відомо, що Латвія і Німеччина домовилися про спільну закупівлю безпілотників для підтримки України.

Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".

Також повідомляли, що країни-учасниці "коаліції дронів" для України підписали Меморандум про взаєморозуміння, в межах якого створили спільний фонд на 45 мільйонів євро.

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