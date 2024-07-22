Латвия отправила в Украину партию из 500 дронов

Латвия объявила, что подготовила для отправки в Украину партию из более 500 беспилотников.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщил министр обороны балтийской страны Андрюс Спрудс.

Кроме сообщения глава Минобороны Латвии также опубликовал фотографии, где можно увидеть упакованные коробки с надписью "коалиция дронов".

"Партия из более 500 беспилотников начинает свое путешествие в Украину", – написал Спрудс.

Недавно сообщалось, что Латвия подготовила следующую партию помощи для Украины из 2500 беспилотников, которые предоставят постепенно в течение июля в рамках "коалиции дронов", возглавляемой Латвией.

На прошлой неделе стало известно, что Латвия и Германия договорились о совместной закупке беспилотников для поддержки Украины.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов".

Также сообщалось, что страны-участницы "коалиции дронов" для Украины подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали совместный фонд на 45 миллионов евро.