Латвия отправила в Украину партию из 500 дронов
Новости — Понедельник, 22 июля 2024, 19:36 —
Латвия объявила, что подготовила для отправки в Украину партию из более 500 беспилотников.
Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщил министр обороны балтийской страны Андрюс Спрудс.
Кроме сообщения глава Минобороны Латвии также опубликовал фотографии, где можно увидеть упакованные коробки с надписью "коалиция дронов".
Pakotne ar vairāk kā 500 droniem uzsāk ceļu uz 🇺🇦 Ukrainu.#dronecoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/d9CPFo34AhРеклама:– Andris Spruds (@AndrisSpruds) July 22, 2024
"Партия из более 500 беспилотников начинает свое путешествие в Украину", – написал Спрудс.
Недавно сообщалось, что Латвия подготовила следующую партию помощи для Украины из 2500 беспилотников, которые предоставят постепенно в течение июля в рамках "коалиции дронов", возглавляемой Латвией.
На прошлой неделе стало известно, что Латвия и Германия договорились о совместной закупке беспилотников для поддержки Украины.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов".
Также сообщалось, что страны-участницы "коалиции дронов" для Украины подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали совместный фонд на 45 миллионов евро.