Латвія і Німеччина спільно закуплять дрони для України

Латвія і Німеччина домовилися про спільну закупівлю безпілотників для підтримки України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

На саміті НАТО у Вашингтоні Латвія і Німеччина домовилися про поглиблення співпраці в межах коаліції безпілотників для забезпечення замовлень безпілотників на підтримку України.

"У межах коаліції безпілотників буде реалізовано ініціативу щодо забезпечення України розвідувальними безпілотниками, броньованими безпілотниками, безпілотниками, оснащеними штучним інтелектом, а також засобами захисту від безпілотників", – сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

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"Цього можна досягти, запропонувавши іншим учасникам коаліції укласти договори з виробниками безпілотників у Латвії та Німеччині", – додав він.

Під час саміту НАТО члени коаліції безпілотників підписали Меморандум про взаєморозуміння для координації співробітництва, розвитку безпілотних технологій та їх застосування як для підтримки України, так і для зміцнення обороноздатності країн-членів альянсу.

Раніше повідомляли, що країни-учасниці "коаліції дронів" для України підписали Меморандум про взаєморозуміння, в межах якого створили спільний фонд на 45 мільйонів євро.

Нещодавно повідомляли, що Латвія підготувала наступну партію допомоги для України із 2500 безпілотників, які нададуть поступово протягом липня у рамках "коаліції дронів", яку очолює Латвія.