В італійському Неаполі двоє людей загинули і понад 10 постраждали через обвал балкона

В італійському місті Неаполь двоє людей загинули і ще тринадцять постраждали внаслідок обвалу балкона будинку.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда"

Нещасний випадок стався пізно ввечері у понеділок 22 липня у районі Скампія. Обвал конструкції стався на третьому поверсі, спричинивши пошкодження на другому і першому.

29-річний чоловік, який опинився у зоні обвалу, загинув на місці, критично травмована 35-річна жінка померла у лікарні.

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Серед інших 13 постраждалих з переломами та забоями – семеро дітей віком від 2 до 8 років.

#Napoli, crollo di un ballatoio di collegamento nella Vela Celeste a #Scampia. Coinvolte 7 persone, alcune ferite in modo grave, squadre #vigilidelfuoco al lavoro dalle 22:30 pic.twitter.com/kUvacRmVNJ – Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 22, 2024

Після обвалу евакуювали верхні поверхи та перевіряють стабільність конструкції будівлі.

Поліція розпочала розслідування за фактом події, розглядаються різні версії.

Нагадаємо, в середині місяця у місті Лозанна двоє людей загинули через обвал будівельного риштування.

У німецькому місті Ессен у червні евакуювали понад 80 мешканців будинку після виявлення проблеми, що могла спричинити раптовий обвал.

