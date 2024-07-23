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В італійському Неаполі двоє людей загинули і понад 10 постраждали через обвал балкона

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Новини — Вівторок, 23 липня 2024, 08:56 — Марія Ємець

В італійському місті Неаполь двоє людей загинули і ще тринадцять постраждали внаслідок обвалу балкона будинку.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда"

Нещасний випадок стався пізно ввечері у понеділок 22 липня у районі Скампія. Обвал конструкції стався на третьому поверсі, спричинивши пошкодження на другому і першому.

 

29-річний чоловік, який опинився у зоні обвалу, загинув на місці, критично травмована 35-річна жінка померла у лікарні.

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Серед інших 13 постраждалих з переломами та забоями – семеро дітей віком від 2 до 8 років. 

Після обвалу евакуювали верхні поверхи та перевіряють стабільність конструкції будівлі. 

Поліція розпочала розслідування за фактом події, розглядаються різні версії.

Нагадаємо, в середині місяця у місті Лозанна двоє людей загинули через обвал будівельного риштування.

У німецькому місті Ессен у червні евакуювали понад 80 мешканців будинку після виявлення проблеми, що могла спричинити раптовий обвал. 

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