В итальянском Неаполе два человека погибли и более 10 пострадали из-за обвала балкона

В итальянском городе Неаполь два человека погибли и еще тринадцать пострадали в результате обвала балкона дома.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда"

Несчастный случай произошел поздно вечером в понедельник 22 июля в неаполитанском районе Скампия. Обвал конструкции произошел на третьем этаже, вызвав повреждения на втором и первом.

29-летний мужчина, который оказался в зоне обвала, погиб на месте, критически травмированная 35-летняя женщина скончалась в больнице.

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Среди других 13 пострадавших с переломами и ушибами – семеро детей в возрасте от 2 до 8 лет.

#Napoli, crollo di un ballatoio di collegamento nella Vela Celeste a #Scampia. Coinvolte 7 persone, alcune ferite in modo grave, squadre #vigilidelfuoco al lavoro dalle 22:30 pic.twitter.com/kUvacRmVNJ – Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 22, 2024

После обвала эвакуировали верхние этажи и проверяют стабильность конструкции здания.

Полиция начала расследование по факту происшествия, рассматриваются различные версии.

Напомним, в середине месяца в городе Лозанна два человека погибли из-за обвала строительных лесов.

В немецком городе Эссен в июне эвакуировали более 80 жителей дома после обнаружения проблемы, которая могла вызвать внезапный обвал.