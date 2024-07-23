В итальянском Неаполе два человека погибли и более 10 пострадали из-за обвала балкона
Новости — Вторник, 23 июля 2024, 08:56 —
В итальянском городе Неаполь два человека погибли и еще тринадцать пострадали в результате обвала балкона дома.
Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда"
Несчастный случай произошел поздно вечером в понедельник 22 июля в неаполитанском районе Скампия. Обвал конструкции произошел на третьем этаже, вызвав повреждения на втором и первом.
29-летний мужчина, который оказался в зоне обвала, погиб на месте, критически травмированная 35-летняя женщина скончалась в больнице.
Среди других 13 пострадавших с переломами и ушибами – семеро детей в возрасте от 2 до 8 лет.
#Napoli, crollo di un ballatoio di collegamento nella Vela Celeste a #Scampia. Coinvolte 7 persone, alcune ferite in modo grave, squadre #vigilidelfuoco al lavoro dalle 22:30 pic.twitter.com/kUvacRmVNJ– Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 22, 2024
После обвала эвакуировали верхние этажи и проверяют стабильность конструкции здания.
Полиция начала расследование по факту происшествия, рассматриваются различные версии.
Напомним, в середине месяца в городе Лозанна два человека погибли из-за обвала строительных лесов.
В немецком городе Эссен в июне эвакуировали более 80 жителей дома после обнаружения проблемы, которая могла вызвать внезапный обвал.