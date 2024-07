В Естонії доручили формувати новий уряд міністру клімату

Президент Естонії Алар Каріс доручив нинішньому міністру клімату Крістену Міхалу з Партії реформ сформувати новий уряд.

Про це Каріс написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Міхал на посаді прем’єр-міністра Естонії замінить Каю Каллас, яка напередодні подала у відставку через призначення на високим представником ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики.

I made a formal offer to @KristenMichal75 to become the candidate for Prime Minister of #Estonia and begin forming a new government. Best of luck! pic.twitter.com/t4gHIj3sWJ

