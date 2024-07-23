Новый премьер пообещал, что Эстония будет поддерживать Украину до победы
Новый премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что его правительство будет поддерживать Украину до победы Киева в войне с Россией.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Reuters.
Михал пообещал преемственность в этом вопросе с правительством его предшественницы Каи Каллас, которая является одной из самых решительных критиков РФ и сторонников Украины в Евросоюзе и НАТО.
"Мы будем поддерживать Украину до ее победы в этой войне. Мы настроены на долгосрочную перспективу, и я надеюсь, что наши союзники тоже", – сказал он.
По словам премьера, правительство может попытаться собрать около одного миллиарда евро на закупку боеприпасов для страны, согласно плану, который будет разработан до сентября.
"Послание нашим врагам: Эстония хорошо защищена, мы увеличим наши расходы на оборону", – отметил Михал.
Он добавил, что еще одним приоритетом Таллинна является борьба со снижением темпов экономического роста.
Новое правительство Эстонии во главе с реформистом Кристеном Михалом утром во вторник, 23 июля, принесло присягу перед парламентом (Рийгикогу).
Восемь министров из предыдущего правительства Каллас, в частности, важные для Украины руководители Минобороны Ханно Певкур и МИД Маргус Тсахкна, сохранили свои должности.
На прошлой неделе Кая Каллас подала в отставку с поста премьер-министра из-за запланированного назначения высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.
На следующий день президент Эстонии Алар Карис поручил нынешнему министру климата Кристену Михалу из Партии реформ сформировать новое правительство.
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