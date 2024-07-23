Командувач армії Британії: Загрозу з боку Росії не потрібно перебільшувати

Командувач британськими Збройними силами генерал сер Тоні Радакін вважає, що військова загроза з боку Росії реальна, та її не варто перебільшувати.

Про це він сказав на конференції Land Warfare Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За словами Радакіна, важливо не перебільшувати загрозу з боку Росії. Він навів українські дані, згідно з якими з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року окупанти втратили 550 тисяч людей убитими або пораненими.

Реклама:

"Путіну знадобиться п'ять років, щоб відновити російську армію до того рівня, на якому вона була в лютому 2022 року, і ще п'ять років після цього, щоб виправити слабкі місця, які виявила війна", – вважає він.

Як зазначає The Guardian, британське військове керівництво вважає, що сукупна загроза з боку Росії, Китаю і, можливо, Ірану та Північної Кореї зростає і стане ще гострішою до 2027 або 2028 року.

На цьому тлі новий лейбористський уряд оголосив про початок Стратегічного оборонного огляду Збройних сил, покликаного перевірити їхню готовність до протистояння нинішнім загрозам.

Новий уряд Британії на чолі з прем'єром Кіром Стармером також раніше пообіцяв збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП та посилити свою роль у НАТО.