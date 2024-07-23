Командующий армией Британии: Угрозу со стороны России не нужно преувеличивать

Командующий британскими Вооруженными силами генерал сэр Тони Радакин считает, что военная угроза со стороны России реальна, но ее не стоит преувеличивать.

Об этом он сказал на конференции Land Warfare Королевского Объединенного института оборонных исследований в Лондоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По словам Радакина, важно не преувеличивать угрозу со стороны России. Он привел украинские данные, согласно которым с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года оккупанты потеряли 550 тысяч человек убитыми или ранеными.

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"Путину понадобится пять лет, чтобы восстановить российскую армию до того уровня, на котором она была в феврале 2022 года, и еще пять лет после этого, чтобы исправить слабые места, которые выявила война", – считает он.

Как отмечает The Guardian, британское военное руководство считает, что совокупная угроза со стороны России, Китая и, возможно, Ирана и Северной Кореи растет и станет еще более острой к 2027 или 2028 году.

На этом фоне новое лейбористское правительство объявило о начале Стратегического оборонного обзора Вооруженных сил, призванного проверить их готовность к противостоянию нынешним угрозам.

Новое правительство Британии во главе с премьером Киром Стармером также ранее пообещало увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП и усилить свою роль в НАТО.