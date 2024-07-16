Британія проведе аудит збройних сил на тлі загрози з боку Росії, Китаю, Ірану й КНДР

Новий лейбористський уряд Великої Британії у вівторок, 16 липня, оголосив про початок Стратегічного оборонного огляду Збройних сил, покликаного перевірити їхню готовність до протистояння нинішнім загрозам.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні британського уряду.

Аудит британських Збройних сил здійснить група, яку очолять колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, колишня радниця президента США Фіона Гілл та ексзаступник голови британського Генштабу генерал сер Річард Барронс.

Стратегічний оборонний огляд "розгляне загрози, з якими стикається Британія, спроможності, необхідні для їх подолання, стан британських збройних сил та наявні ресурси", заявили в британському уряді.

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Серед цілей цього аудиту називають посилення внутрішньої безпеки Британії, модернізацію ядерних сил стримування, а також "підтримку України в її боротьбі проти російської агресії".

Один із керівників аудиту, ексгенсек НАТО Джордж Робертсон, напередодні сказав британським ЗМІ, що Захід стикається зі "смертоносним квартетом" у складі Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

"Нам протистоїть смертоносний квартет країн, які все частіше діють разом, і ми в цій країні, і альянс НАТО, який так успішно зустрівся минулого тижня, повинні бути здатні протистояти цьому квартету, а також іншим проблемам", – вважає Робертсон.

Новий уряд Британії на чолі з прем'єром Кіром Стармером раніше пообіцяв збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП та посилити свою роль у НАТО.