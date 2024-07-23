США, ЄС та Британія спільно пообіцяли чесну конкуренцію у галузі штучного інтелекту

Регуляторні органи США, Євросоюзу та Великої Британії підписали спільну заяву щодо забезпечення ефективної конкуренції у сфері штучного інтелекту (ШІ), в якій викладено принципи захисту споживачів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Наглядові органи, до яких належать Єврокомісія, Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії, Міністерство юстиції США та Федеральна торгова комісія США, заявили, що планують захищати від тактик, які можуть підірвати чесну конкуренцію в цій галузі.

"Керуючись нашими відповідними законами, ми будемо працювати над забезпеченням ефективної конкуренції та справедливого й чесного ставлення до споживачів і бізнесу", – заявили вони.

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Серед загальних принципів, викладених у документі, йдеться про чесне ведення бізнесу та запобігання тактиці виключень, а також ретельніший контроль за інвестиціями та партнерськими відносинами між діючими компаніями та новими гравцями на ринку.

Нещодавно міністр цифровізації Румунії Богдан Іван заявив, що близько третини державних службовців у Румунії підуть на пенсію в найближчі три роки, а значну частину їхньої робот замінить штучний інтелект.

Перед тим Європейський парламент ухвалив перший у світі закон про штучний інтелект, який має гарантувати безпеку і дотримання основних прав громадян.

А країни "Групи семи" також домовилися узгодити правила щодо розвитку штучного інтелекту та інших нових технологій.