США, ЕС и Британия совместно пообещали честно конкурировать в области ИИ

Регуляторные органы США, Евросоюза и Великобритании подписали совместное заявление по обеспечению эффективной конкуренции в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в котором изложены принципы защиты потребителей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Надзорные органы, к которым относятся Еврокомиссия, Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании, Министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия США, заявили, что планируют защищать от тактик, которые могут подорвать честную конкуренцию в этой области.

"Руководствуясь нашими соответствующими законами, мы будем работать над обеспечением эффективной конкуренции и справедливого и честного отношения к потребителям и бизнесу", – заявили они.

Реклама:

Среди общих принципов, изложенных в документе, речь идет о честном ведении бизнеса и предотвращении тактики исключений, а также тщательный контроль за инвестициями и партнерскими отношениями между действующими компаниями и новыми игроками на рынке.

Недавно министр цифровизации Румынии Богдан Иван заявил, что около трети государственных служащих в Румынии уйдут на пенсию в ближайшие три года, а значительную часть их робот заменит искусственный интеллект.

Перед тем Европейский парламент принял первый в мире закон об искусственном интеллекте, который должен гарантировать безопасность и соблюдение основных прав граждан.

А страны "Группы семи" также договорились согласовать правила по развитию искусственного интеллекта и других новых технологий.