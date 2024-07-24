В Госдепе США поделились ожиданиями от визита Кулебы в Китай

В Госдепартаменте США высказались о визите министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Представитель Госдепа отметил, что не хочет давать оценку предстоящему визиту украинского министра в Китай.

В то же время Миллер отметил важность того, чтобы Китай "услышал непосредственно от Украины о потерях, которые понесла Украина в результате российской агрессии, которую, как мы знаем, Китай поддерживает, делая очень много для восстановления российской оборонно-промышленной базы".

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"Мы всегда четко заявляли, что важно, чтобы каждая страна мира признала, что в этом конфликте есть агрессор и есть жертва. И мы не должны относиться к обеим сторонам так, будто они несут одинаковую ответственность или будто это какая-то война, которая просто волшебным образом появилась из ниоткуда, и ни одна из сторон не несет за нее ответственности", – отметил он.

Представитель Госдепа добавил, что США четко подчеркивали это, когда общались с китайской стороной.

Дмитрий Кулеба впервые после полномасштабного вторжения России прибыл в Пекин для переговоров, направленных на поиск возможной роли Китая в прекращении войны. Трехдневный визит украинского министра начался 23 июля.

Недавно посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс заявил, что Китай не является нейтральным в захватнической войне, которую Россия ведет против Украины.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время визита в КНР снова предупредил китайское правительство об экономических последствиях поддержки России в войне против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал Китай ответить за поддержку Пекином российского вторжения в Украину.