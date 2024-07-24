Греція розраховує отримати важливу роль у новому складі Єврокомісії

Греція впевнена, що відіграватиме важливу роль в новому складі Єврокомісії.

Про це в інтерв’ю Politico заявив грецький прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, повідомляє "Європейська правда".

Міцотакіс розповів, що хотів би мати такий портфель у новому складі ЄК, який, з одного боку, підкреслив би "прогрес, досягнутий Грецією в економічному плані", а з іншого – "своєрідну стратегічну позицію Греції на південно-східному фланзі Європи і НАТО".

Відповідаючи на запитання про те, чи не придивляється Греція до нещодавно оголошеної посади комісара у справах Середземномор'я, Міцотакіс сказав, що мати такого єврокомісара – це хороша ідея.

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"Я припускаю, що зрештою це буде середземноморська країна. Я не висловлюю зацікавленість, тому що є й інші портфелі, які можуть бути дуже цікаві для нас, і врешті-решт це рішення ухвалює президент", – додав грецький прем’єр.

Міцотакіс ще не оголосив про вибір Греції до наступного складу Комісії.

Нинішній грецький комісар Маргарітіс Схінас заявив цього місяця, що хотів би залишитися на своїй посаді і що це було б для нього "великою честю".

Напередодні Нідерланди вирішили номінувати до наступного складу Єврокомісії чинного єврокомісара із захисту клімату Вопке Хукстру.

Нагадаємо, на початку липня уряд Швеції номінував міністерку у справах Європейського Союзу Джессіку Росвалл на посаду в наступному складі Європейської комісії.