Греция рассчитывает получить важную роль в новом составе Еврокомиссии

Греция уверена, что в новом составе Еврокомиссии страна будет играть важную роль.

Об этом в интервью Politico заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис, сообщает "Европейская правда".

Мицотакис рассказал, что хотел бы иметь такой портфель в новом составе ЕК, который, с одной стороны, подчеркнул бы "прогресс, достигнутый Грецией в экономическом плане", а с другой – "своеобразную стратегическую позицию Греции на юго-восточном фланге Европы и НАТО".

Отвечая на вопрос о том, не присматривается ли Греция к недавно объявленной должности комиссара по делам Средиземноморья, Мицотакис сказал, что иметь такого еврокомиссара – это хорошая идея.

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"Я предполагаю, что в конечном итоге это будет средиземноморская страна. Я не выражаю заинтересованность, потому что есть и другие портфели, которые могут быть очень интересны для нас, и в конце концов это решение принимает президент", – добавил греческий премьер.

Мицотакис еще не объявил о выборе Греции в следующий состав Комиссии.

Нынешний греческий комиссар Маргаритис Схинас заявил в этом месяце, что хотел бы остаться на своей должности и что это было бы для него "большой честью".

Накануне Нидерланды решили номинировать в следующий состав Еврокомиссии действующего еврокомиссара по защите климата Вопке Хукстру.

Напомним, в начале июля правительство Швеции номинировало министра по делам Европейского Союза Джессику Росвалл на должность в следующем составе Европейской комиссии.