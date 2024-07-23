Нідерланди визначились зі своїм кандидатом у єврокомісари

Нідерланди вирішили номінувати до наступного складу Єврокомісії чинного єврокомісара із захисту клімату Вопке Хукстру.

Про це оголосив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що вранці 23 липня поінформував парламент про рішення щодо номінації Хукстри.

"Я щойно номінував Вопке Хукстру на посаду комісара в новій Європейській комісії. Це дає Нідерландам сильного кандидата на значний портфель", – зазначив очільник уряду Нідерландів.

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Вопке Хукстра з 2022 по 2023 рік очолював Міністерство закордонних справ Нідерландів. Після відставки Франса Тіммерманса 5 жовтня 2023 року він був обраний єврокомісаром із захисту клімату.

Нагадаємо, на початку липня уряд Швеції номінував міністерку у справах Європейського Союзу Джессіку Росвалл на посаду в наступному складі Європейської комісії.

11 червня уряд Латвії офіційно висунув у комісари Європейського Союзу Валдіса Домбровскіса – чинного комісара з питань міжнародної торгівлі та віцепрезидента Єврокомісії, відповідального за торгівлю.

Словаччина вирішила висунути кандидатуру Мароша Шефчовича на посаду єврокомісара у новому складі Європейської комісії.