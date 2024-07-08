У Швеції визначились зі своїм кандидатом у єврокомісари

Уряд Швеції в понеділок, 8 липня, номінував міністерку у справах Європейського Союзу Джессіку Росвалл на посаду в наступному складі Європейської комісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

На пресконференції в понеділок шведський прем’єр Ульф Крістерссон пояснив, що Росвалл "користується дуже великою повагою", зокрема як і представниця Швеції, тому уряд вирішив номінувати саме її.

Сама ж міністерка зазначила, що для неї номінація – "велика честь", і їй легко було погодитись на пропозицію увійти до майбутньої Єврокомісії з огляду на значний досвід роботи з колегами в Євросоюзі.

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Як представниця Швеції, Росвалл замінить Ілву Йоганссон, яка в Єврокомісії з 2019 року відповідає за внутрішні справи в ЄС. Сферу відповідальності майбутньої шведської єврокомісарки ще належить визначити.

Росвалл сказала, що хоче в Єврокомісії продовжити виконання мандату чинного шведського уряду – "зробити Європу безпечнішою, вільнішою та зеленішою".

Нагадаємо, пізно увечері 27 червня лідери ЄС узгодили нове керівництво Євросоюзу на наступні п'ять років. Чинну голову Єврокомісї Урсулу фон дер Ляєн пропонують переобрати на другий термін.

Далі керівництво ЄС мають ще затвердити в Європарламенті – це відбудеться орієнтовно в другій половині липня.

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