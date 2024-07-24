Прем'єр Грузії пропонує США перезавантажити відносини

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе запропонував США перезавантаження відносин, оскільки це рівною мірою відповідає інтересам обох держав.

Його заяву наводить Interpressnews, повідомляє "Європейська правда".

Кобахідзе вказав, що очікує від американської сторони "прагматичних, справедливих і правильних кроків щодо Грузії".

"Вкотре ми почули низку несправедливих оцінок щодо Грузії, фактично це була атака на Грузію з боку конкретних політиків, що дуже сумно. Ми, наші американські партнери, хочемо запропонувати інший порядок денний – це порядок денний перезавантаження", – сказав грузинський прем’єр.

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За його словами, перезавантаження – це саме те, чого зараз потребують американо-грузинські відносини.

"Я залишаю надію, що в кінцевому підсумку наші американські партнери ухвалять прагматичні рішення, які сприятимуть відновленню відносин, що однаковою мірою відповідає інтересам Грузії та США. Сподіваюся, що відповідний крок буде зроблено нашими американськими партнерами", – додав Кобахідзе.

Як відомо, відносини Грузії та Заходу в останні місяці різко погіршились, насамперед через ухвалення грузинською владою скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

На саміті наприкінці червня лідери ЄС заявили про де-факто призупинення процесу євроінтеграції Грузії.

Нещодавно посол ЄС у Грузії оголосив про замороження 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії, а США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.

Крім того, вперше з 2008 року рішення саміту НАТО не згадало про вступ Грузії.

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