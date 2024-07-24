Премьер Грузии предлагает США перезагрузить отношения

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил США перезагрузку отношений, поскольку это в равной степени отвечает интересам обоих государств.

Его заявление приводит Interpressnews, сообщает "Европейская правда".

Кобахидзе указал, что ожидает от американской стороны "прагматичных, справедливых и правильных шагов в отношении Грузии".

"В очередной раз мы услышали ряд несправедливых оценок по Грузии, фактически это была атака на Грузию со стороны конкретных политиков, что очень печально. Мы, наши американские партнеры, хотим предложить другую повестку дня – это повестка дня перезагрузки", – сказал грузинский премьер.

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По его словам, перезагрузка – это именно то, в чем сейчас нуждаются американо-грузинские отношения.

"Я оставляю надежду, что в конечном итоге наши американские партнеры примут прагматичные решения, которые будут способствовать восстановлению отношений, что в равной степени отвечает интересам Грузии и США. Надеюсь, что соответствующий шаг будет сделан нашими американскими партнерами", – добавил Кобахидзе.

Как известно, отношения Грузии и Запада в последние месяцы резко ухудшились, прежде всего из-за принятия грузинскими властями скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".

На саммите в конце июня лидеры ЕС заявили о де-факто приостановке процесса евроинтеграции Грузии.

Недавно посол ЕС в Грузии объявил о замораживании 30 млн евро на поддержку оборонного сектора Грузии, а США объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.

Кроме того, впервые с 2008 года решение саммита НАТО не упомянуло о вступлении Грузии.

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