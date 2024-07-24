Президента Ізраїлю протримали в літаку в Парижі 40 хвилин через загрозу безпеці

Служби безпеки в аеропорту Парижа затримали ізраїльську делегацію на чолі з президентом Іцхаком Герцогом на 40 хвилин у літаку через потенційну загрозу безпеці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times of Israel.

Ізраїльська делегація на чолі з Герцогом прилетіла напередодні церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі у п’ятницю, 26 липня.

Речник президента Ізраїлю підтвердив, що делегації заборонили покидати борт протягом 40 хвилин після приземлення через загрозу безпеці.

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"Президент і його делегація вже зійшли з літака і продовжили рух за розкладом, як і планувалося", – додав він, не уточнюючи подробиць інциденту.

Ізраїльські ЗМІ стверджують, що під час посадки літака на даху сусіднього приміщення бачили підозрілу людину.

Напередодні стало відомо, що ізраїльській делегації на Олімпійських іграх в Парижі забезпечують посилену охорону на тлі погроз і закликів виключити Ізраїль з числа учасників через війну з терористами ХАМАС у секторі Гази.

Крім того, з міркувань безпеки церемонію вшанування пам'яті ізраїльських спортсменів, загиблих під час теракту в Мюнхені у 1972 році, перенесли з мерії Парижа до посольства Ізраїлю.

Це доповнило безпрецедентні заходи безпеки у французькій столиці на тлі проведення масштабних спортивних змагань цього літа.