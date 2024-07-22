Франція цілодобово охоронятиме олімпійську команду Ізраїля

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що ізраїльські спортсмени отримають цілодобову охорону під час Олімпійських ігор у Парижі, які розпочнуться 26 липня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Глава МВС заявив, що ізраїльські спортсмени перебуватимуть під цілодобовим захистом під час Ігор, через 52 роки після теракту на Олімпіаді в Мюнхені, під час якої палестинські бойовики вбили 11 ізраїльтян.

Дарманен повідомив про ці плани після того, як депутат від ліворадикальної партії "Франція нескорена" Томас Портес заявив, що ізраїльським олімпійським спортсменам не раді у Франції на тлі війни у Газі, і що проти їхньої участі в Іграх потрібно протестувати.

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"Ми перебуваємо за кілька днів до міжнародної події, яка відбудеться в Парижі, а саме до Олімпіади. І я тут, щоб сказати, що ізраїльській делегації не раді в Парижі. Ізраїльським спортсменам не раді на Іграх у Парижі", – сказав Портес.

Водночас у понеділок міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне на зустрічі з колегами з ЄС у Брюсселі заявив, що хоче від імені Франції сказати ізраїльській делегації, що Париж вітає її у Франції на цих Олімпійських іграх.

Через питання безпеки церемонію вшанування пам'яті ізраїльських спортсменів, загиблих під час теракту в Мюнхені у 1972 році, перенесли з мерії Парижа до посольства Ізраїлю.

Водночас Дарманен також заявив про відсутність загрози тероризму під час Олімпіади в Парижі.

Раніше керівник відділу планування та координації Ігор-2024 Ламбіс Константінідіс заявив, що нещодавній замах на експрезидента США Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в Пенсильванії не змінив плани безпеки Ігор.

На початку липня французька поліція провела кілька арештів у зв'язку з терористичними погрозами на адресу майбутніх Олімпійських ігор в Парижі.

У Європі попереджали про потенційну терористичну загрозу, особливо напередодні Олімпійських ігор та під час цьогорічного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.