У Франції поліція провела арешти через терористичні погрози на тлі підготовки до Олімпіади

Французька поліція провела кілька арештів у зв'язку з терористичними погрозами на адресу майбутніх Олімпійських ігор в Парижі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

"Загроза залишається надзвичайно високою", – сказав міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

За його словами, арешти проводились в двох різних місцях.

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Дарманен не надав жодних подробиць про кількість арештів, але сказав, що вони пов'язані з двома окремими змовами, які антитерористичні органи розглядають як терористичні загрози.

Міністр додав, що про арешти не було оголошено раніше через проведення першого туру парламентських виборів минулої неділі.

Франція перебуває на найвищому рівні терористичної готовності з березня напередодні Олімпіади, яка розпочнеться 26 липня.

У Європі попереджали про потенційну терористичну загрозу, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та під час цьогорічного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.

У Франції до заходів безпеки вирішили залучити військових із низки партнерських країн.