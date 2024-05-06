Французькі пекарі відібрали в італійців титул за найдовший багет у світі

Команда французьких пекарів у неділю потіснила Італію новим світовим рекордом, створивши 140-метровий багет.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у публікації DW.

Команда пекарів з 18 осіб у французькому місті Сюрен, західному передмісті Парижа, встановила в неділю новий світовий рекорд Гіннеса, створивши багет завдовжки 143,53 метра.

Команда перевершила попередній рекорд більш ніж на 10 метрів, повернувши Франції титул, який протягом останніх п'яти років належав пекарям з італійського міста Комо.

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🥖 Le record de la plus longue baguette du monde remporté par des artisans des Hauts-de-Seine#BonjourLaMatinaleTF1 pic.twitter.com/1wD8m46lX5 – TF1Info (@TF1Info) May 6, 2024

Рекорд встановили під час заходу, організованого Французькою конфедерацією пекарів та кондитерів.

"Рекорд на найдовший багет ручної роботи вимагає справжнього духу і колективної спортивної майстерності. Хліб – це двигун продуктивності, а наш багет є невід'ємною частиною нашої гастрономічної спадщини", – прокоментував президент конфедерації Домінік Анрак.

Пекарі-учасники розповіли, що почали замішувати тісто для делікатесу вагою 152 кілограми близько 3 години ранку.

На рекордний багет пішло 90 кілограмів борошна, 60 літрів води, 1,2 кілограма солі і 1,2 кілограма дріжджів. Потім його випікали у спеціально збудованій повільно рухомій печі.

Після того, як представники Книги рекордів Гіннеса засвідчили зусилля французьких пекарів, багет розрізали на частини і роздали зацікавленим глядачам, а також передали безпритульним.

Президент Франції Емманюель Макрон ще у 2018 році заявляв, що хоче, аби французький багет було визнано ЮНЕСКО частиною нематеріальної спадщини.

У 2022 році ЮНЕСКО внесла французький багет у список світової спадщини.