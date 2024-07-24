В Хорватии надеются, что ее залив признают наименьшим морем в мире

Жители живописного залива на Адриатическом побережье Хорватии надеются, что место, которое они всегда называли "морем Карин", могут официально признать самым маленьким морем в мире, что будет способствовать развитию туризма и защиты окружающей среды.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Председатель туристической ассоциации "Каринская Ривьера" заявил о планах подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы местный залив признали самым маленьким морем в мире.

Reuters

"Море Карин", расположенное в 30 км к востоку от прибрежного города Задар, где живут дельфины и морские черепахи, занимает площадь всего около шести квадратных километров.

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Сейчас самым маленьким является Мраморное море в Турции возле Стамбула, которое соединяет Черное море через пролив Босфор с Эгейским морем через Дарданеллы.

Книга рекордов Гиннеса определяет моря как "меньшие по размерам, чем океаны, но все же большие водоемы, часть которых окружена сушей и соединена с океаном".

В течение веков этот хорватский залив обозначали на картах как море, указывает Reuters.

Ранее команда французских пекарей потеснила Италию новым мировым рекордом, создав 140-метровый багет.

Перед тем более пяти тысяч человек приняли участие в массовом диктанте на Елисейских полях в Париже, которые переоборудовали под школьную аудиторию. Его статус самого массового диктанта должна была подтвердить Книга рекордов Гиннеса.