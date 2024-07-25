ЗМІ: У Польщі перевіряють причетність РФ та Білорусі до спроби диверсії на залізниці

У Польщі з варшавської штаб-квартири компанії Pyrylandia, яка виробляє телекомунікаційне обладнання, було викрадено два пристрої, за допомогою яких можна паралізувати рух залізничного транспорту.

Про це йдеться в публікації Wirtualna Polska, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, також була спроба вимагання даних, необхідних для використання пристроїв.

Неофіційно портал встановив, що у цій справі розслідуються можливі зв'язки з російськими та білоруськими службами.

Реклама:

Крадіжка сталася 15 червня. Wirtualna Polska має записи з камер спостереження, на яких видно, як перед штаб-квартирою компанії зупиняється червоне таксі, з нього виходить чоловік і заходить до будівлі. Він зникає з поля зору камер і з'являється за мить з двома валізами. Чоловік пакує валізи в багажник таксі і їде геть.

Як повідомляє портал, чоловік викрав "два комплекти обладнання для системи залізничного радіозв'язку, що використовується для керування рухом поїздів".

Вони обладнані, серед іншого, можливістю передавати сигнал "Радіо-стоп" – спеціальна функція в системах залізничного радіозв'язку, яка дозволяє негайно зупинити потяг в екстрених ситуаціях.

Система працює шляхом передачі радіосигналу, який активує гальма поїзда, зупиняючи поїзд незалежно від поточних команд машиніста.

Портал зазначає, що такий пристрій у руках зловмисників може стати загрозою для безпеки залізничного руху в Польщі.

Для того, щоб використовувати пристрій, подібний до викраденого, і підключитися до мережі, необхідно зламати систему безпеки. Спроба отримати дані, необхідні для налаштувань системи, сталася через кілька днів після крадіжки.

За неофіційною інформацією WP, "у справі розслідується версія про причетність до крадіжки російських або білоруських служб".

За підозрою у крадіжці поліція затримала 44-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєнні пограбування. Цього тижня йому було пред'явлено звинувачення і взято під варту на три місяці.

За інформацією WP, він визнав себе винним у скоєнні злочину, але викрадені ним пристрої повернути не вдалося.

Європейські спецслужби ще кілька місяців тому попередили уряди своїх країн, що Росія планує диверсії по всьому континенту.

Нещодавно стало відомо, що військові бази США в Європі перейшли у підвищений режим готовності вперше за 10 років через появу розвідданих, що підтримувані Росією суб’єкти можуть готувати диверсії, спрямовані проти цих об’єктів та американських військових.