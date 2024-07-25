СМИ: В Польше проверяют причастность РФ и Беларуси к попытке диверсии на железной дороге

В Польше из варшавской штаб-квартиры компании Pyrylandia, которая производит телекоммуникационное оборудование, были похищены два устройства, с помощью которых можно парализовать движение железнодорожного транспорта.

Об этом говорится в публикации Wirtualna Polska, сообщает "Европейская правда".

Как указано, также была попытка вымогательства данных, необходимых для использования устройств.

Неофициально портал установил, что в этом деле расследуются возможные связи с российскими и белорусскими службами.

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Кража произошла 15 июня. Wirtualna Polska имеет записи с камер наблюдения, на которых видно, как перед штаб-квартирой компании останавливается красное такси, из него выходит человек и заходит в здание. Он исчезает из поля зрения камер и появляется через мгновение с двумя чемоданами. Мужчина пакует чемоданы в багажник такси и уезжает.

Как сообщает портал, мужчина похитил "два комплекта оборудования для системы железнодорожной радиосвязи, используемой для управления движением поездов".

Они оборудованы, среди прочего, возможностью передавать сигнал "Радио-стоп" – специальная функция в системах железнодорожной радиосвязи, которая позволяет немедленно остановить поезд в экстренных ситуациях.

Система работает путем передачи радиосигнала, который активирует тормоза поезда, останавливая поезд независимо от текущих команд машиниста.

Портал отмечает, что такое устройство в руках злоумышленников может стать угрозой для безопасности железнодорожного движения в Польше.

Для того, чтобы использовать устройство, подобное похищенному, и подключиться к сети, необходимо взломать систему безопасности. Попытка получить данные, необходимые для настроек системы, произошла через несколько дней после кражи.

По неофициальной информации WP, "в деле расследуется версия о причастности к краже российских или белорусских служб".

По подозрению в краже полиция задержала 44-летнего мужчину, которого подозревают в совершении ограбления. На этой неделе ему было предъявлено обвинение и взят под стражу на три месяца.

По информации WP, он признал себя виновным в совершении преступления, но похищенные им устройства вернуть не удалось.

Европейские спецслужбы еще несколько месяцев назад предупредили правительства своих стран, что Россия планирует диверсии по всему континенту.

Недавно стало известно, что военные базы США в Европе перешли в повышенный режим готовности впервые за 10 лет из-за появления разведданных, что поддерживаемые Россией субъекты могут готовить диверсии, направленные против этих объектов и американских военных.