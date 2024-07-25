Чехія виявила низку гібридних атак з боку Росії за перше півріччя

Протягом першої половини 2024 року Чехія зазнала гібридних атак з боку Росії, метою яких Було підірвати довіру громадян до держави і змінити ставлення до держави-агресорки.

Про це йдеться у звіті чеського Міністерства внутрішніх справ, опублікованому в четвер, 25 липня, повідомляє "Європейська правда".

Звіт МВС Чехії, присвячений діяльності екстремістських рухів за перше півріччя, констатує, що російські спецслужби отримали в країні "міцну базу, на яку легко впливати для поширення свого впливу".

"Росія постійно проводила гібридні операції проти Чеської Республіки, а низка установ неодноразово ставала мішенню кібератак", – прокоментував чеський міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

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Серед таких операцій він згадав про громадянина Колумбії, якого підозрюють у спробі підпалу за наказом російських спецслужб.

Також, ідеться у звіті, деякі колишні праві екстремісти стали прихильниками кремлівського режиму. Їхнім пріоритетним завданням стало не розпалювання ненависті щодо мігрантів, мусульман, євреїв, ромів чи ЛГБТ+ спільноти, а "забезпечення подальшої зміни цінностей та просування позитивного іміджу Росії".

Звіт Міністерства внутрішніх справ Чехії також задокументував випадки висловлювань, що розпалюють ненависть до українців, і збільшення кількості антисемітських інцидентів, особливо в онлайн-просторі.

Раніше цього року Чехія звинувачувала Росію в масштабних кібератаках на критичну інфраструктуру країни на тлі загального побоювання, що Москва активізувала підривну діяльність проти НАТО.