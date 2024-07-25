Чехия выявила ряд гибридных атак со стороны России за первое полугодие

В течение первой половины 2024 года Чехия подверглась гибридным атакам со стороны России, целью которых было подорвать доверие граждан к государству и изменить отношение к государству-агрессору.

Об этом говорится в отчете чешского Министерства внутренних дел, опубликованном в четверг, 25 июля, сообщает "Европейская правда".

Отчет МВД Чехии, посвященный деятельности экстремистских движений за первое полугодие, констатирует, что российские спецслужбы получили в стране "прочную базу, на которую легко влиять для распространения своего влияния".

"Россия постоянно проводила гибридные операции против Чешской Республики, а ряд учреждений неоднократно становилась мишенью кибератак", – прокомментировал чешский министр внутренних дел Вит Ракушан.

Реклама:

Среди таких операций он упомянул о гражданине Колумбии, которого подозревают в попытке поджога по приказу российских спецслужб.

Также, говорится в отчете, некоторые бывшие правые экстремисты стали сторонниками кремлевского режима. Их приоритетной задачей стало не разжигание ненависти в отношении мигрантов, мусульман, евреев, ромов или ЛГБТ+ сообщества, а "обеспечение дальнейшего изменения ценностей и продвижение положительного имиджа России".

Отчет Министерства внутренних дел Чехии также задокументировал случаи высказываний, разжигающих ненависть к украинцам, и увеличение количества антисемитских инцидентов, особенно в онлайн-пространстве.

Ранее в этом году Чехия обвиняла Россию в масштабных кибератаках на критическую инфраструктуру страны на фоне общего опасения, что Москва активизировала подрывную деятельность против НАТО.