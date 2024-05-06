Чехія викликала посла Росії через кібератаки на уряд та критичну інфраструктуру

Міністерство закордонних справ Чехії 6 травня викликало посла Росії Александра Змєєвського у зв'язку з кібератаками на чеські установи та об'єкти критичної інфраструктури, про які Прага оголосила минулого тижня.

Цю інформацію в коментарі порталу Blesk підтвердив голова чеського МЗС Ян Ліпавський, пише "Європейська правда".

Із російським послом зустріч провів старший директор європейського відділу Міністерства закордонних справ Чехії Ярослав Курфюрст.

"Я вирішив викликати російського посла через кібератаки на чеські установи та об'єкти критичної інфраструктури. Ми закликали Російську Федерацію утриматися від цих дій, які суперечать стандартам ООН і її власним зобов'язанням", – сказав міністр.

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Минулого тижня МЗС Чехії заявило, що підконтрольне Росії угруповання APT28, яке пов'язане з військовою секретною службою ГРУ, з минулого року здійснювало кібератаки на чеські установи. Атаки використовували раніше невідому вразливість в Microsoft Outlook.

Тоді Міністерство закордонних справ Німеччини також викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії у відповідь на російську кібератаку на керівну Соціал-демократичну партію, що сталась минулого року.

ЄС виступив із засудженням зловмисної кіберкампанії Росії проти Німеччини та Чехії. У НАТО також висловили солідарність з Німеччиною та Чехією у зв’язку з кібератаками, здійсненими російською групою хакерів, та готові розглянути скоординовану відповідь на загрозу.