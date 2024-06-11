ЗМІ: Підозрюваному в підпалі автобуса у Празі, ймовірно, платила Росія

Чеські слідчі припускають, що 26-річний вихідець із Південної Америки, затриманий за спробу підпалу автобуса в Празі минулими вихідними, діяв за вказівки Росії та отримав від неї кошти.

Про це повідомило видання Seznam Zprávy з посиланням на два джерела, пише "Європейська правда".

Одразу після затримання в суботу чоловік розповів детективам, що його найняли за гроші. Але після оголошення звинувачень той відмовився давати свідчення, тому не повторив свій мотив у поліцейському протоколі, який має вагу доказу.

"Однак інформація, яку детективи знайшли в його мобільному телефоні і до якої їм вдалося отримати доступ, також свідчить проти нього", – йдеться в публікації.

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За словами співрозмовників Seznam Zprávy, чеські служби безпеки вважають, що гроші надійшли від Росії, яка, за даними іноземних спецслужб, стоїть за серією підпалів по всій Європі в останні місяці за подібною схемою.

Видання також дізналось, що чоловік прибув з Південної Америки до Чехії за кілька днів до спроби підпалу. Як саме він доїхав до Європи і чому обрав для нападу автобусний парк, залишається незрозумілим.

Напередодні прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала опосередковано підтвердив причетність Росії до спроби підпалу.

Перед інцидентом у Чехії поліція посилила заходи безпеки в громадських місцях, торгових центрах, громадському транспорті та на залізничних вокзалах через інформацією про можливе скоєння теракту.