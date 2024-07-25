Керівництво Демпартії США змінило правила, щоб номінувати Гарріс у президенти

Національний комітет Демократичної партії в середу, 24 липня, ухвалив правила, за якими політична сила обирає свого кандидата в президенти, що дозволить уже найближчим часом номінувати віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Нові правила передбачають, що претенденти на номінацію від Демократичної партії мають офіційно оголосити про це до суботи, 27 липня, і до вівторка, 30 липня, подати підписи щонайменше 300 делегатів, причому не більше 50 від одного штату.

Кандидата обиратимуть за допомогою електронних бюлетенів, надісланих делегатам з'їзду Демократичної партії. Голосування, як очікується, відбудеться вже 1 серпня, але точна дата буде залежати від кількості претендентів і буде оголошена Нацкомітетом Демпартії.

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Як пояснили в партії, електронне голосування дозволить визначитись із кандидатом у президенти та віцепрезиденти до 7 серпня, аби уникнути можливих судових позовів щодо доступу до виборчих бюлетенів в Огайо. Хоча штат ухвалив закон, який переніс крайній термін, коли політичні партії мають висунути своїх офіційних кандидатів, на 1 вересня, він не набуде чинності до кінця серпня.

Після того, як Демократична партія висуне кандидата в президенти, правила дозволяють йому назвати ім'я віцепрезидента без необхідності додаткового дистанційного голосування.

Національний з’їзд Демократичної партії, як і планувалось, відбудеться в Чикаго 19-22 серпня. На ньому відбудеться суто церемоніальне голосування за кандидатів у президенти та віцепрезиденти, а також буде схвалено передвиборчу програму.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс ще не є кандидаткою в президенти США, але вже отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.

Опитування на замовлення CNN показало, що Камала Гарріс має кращі за Байдена рейтинги і підтримку більшості демократів.

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