Руководство Демпартии США изменило правила, чтобы номинировать Харрис в президенты

Национальный комитет Демократической партии в среду, 24 июля, принял правила, по которым политическая сила выбирает своего кандидата в президенты, что позволит уже в ближайшее время номинировать вице-президента Камалу Харрис.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Новые правила предусматривают, что претенденты на номинацию от Демократической партии должны официально объявить об этом до субботы, 27 июля, и до вторника, 30 июля, подать подписи не менее 300 делегатов, причем не более 50 от одного штата.

Кандидата будут выбирать с помощью электронных бюллетеней, отправленных делегатам съезда Демократической партии. Голосование, как ожидается, состоится уже 1 августа, но точная дата будет зависеть от количества претендентов и будет объявлена Нацкомитетом Демпартии.

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Как пояснили в партии, электронное голосование позволит определиться с кандидатом в президенты и вице-президенты до 7 августа, чтобы избежать возможных судебных исков относительно доступа к избирательным бюллетеням в Огайо. Хотя штат принял закон, который перенес крайний срок, когда политические партии должны выдвинуть своих официальных кандидатов, на 1 сентября, он не вступит в силу до конца августа.

После того как Демократическая партия выдвинет кандидата в президенты, правила позволяют ему назвать имя вице-президента без необходимости дополнительного дистанционного голосования.

Национальный съезд Демократической партии, как и планировалось, состоится в Чикаго 19-22 августа. На нем состоится чисто церемониальное голосование за кандидатов в президенты и вице-президенты, а также будет одобрена предвыборная программа.

Вице-президент США Камала Харрис еще не является кандидатом в президенты США, но уже получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии.

Опрос по заказу CNN показал, что у Камалы Харрис рейтинги выше, чем у Байдена, и ее поддерживает большинство демократов.

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