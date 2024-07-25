Трамп: Байден знявся з виборів президента в результаті "перевороту"

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що Джо Байден оголосив про рішення не балотуватись на другий термін через "переворот" у його рідній Демократичній партії.

Своєю версією подій Трамп поділився в інтерв’ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи звернення Байдена, в якому він пояснив наміри не брати участь у президентських виборах, експрезидент США сказав, що "це був переворот".

"Вони (демократи. – Ред.) не хотіли, щоб він балотувався. Він був далеко внизу в опитуваннях, і вони думали, що він програє", – сказав експрезидент США.

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"Вони прийшли до нього і сказали: "Ти не зможеш виграти вибори", і я думаю, що це правда, якщо тільки я не зроблю щось дуже дурне, чого я не збирався робити, і я думаю, що в нього все було так погано, що вони сказали: "Ти не переможеш, і ти не в найкращій формі, і ти погано виступив на дебатах", – додав він.

Трамп також поділився своєю оцінкою останнього звернення Байдена, назвавши його "жахливою промовою і жахливим виступом", оскільки президент США "мав вигляд, наче в нього були труднощі".

Нагадаємо, Байден у виступі заявив, що вирішив зняти кандидатуру з виборів, аби об'єднати Демократичну партію і "передати естафету молодому поколінню".

Віцепрезидентка США Камала Гарріс ще не є кандидаткою в президенти США, але вже отримала підтримку більшості делегатів з'їзду партії. Опитування на замовлення CNN показало, що Гарріс має кращі за Байдена рейтинги і підтримку більшості демократів.

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