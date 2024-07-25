Трамп: Байден снялся с выборов президента в результате "переворота"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что Джо Байден объявил о решении не баллотироваться на второй срок из-за "переворота" в его родной Демократической партии.

Своей версией событий Трамп поделился в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда".

Комментируя обращение Байдена, в котором он объяснил намерения не участвовать в президентских выборах, экс-президент США сказал, что "это был переворот".

"Они (демократы. – Ред.) не хотели, чтобы он баллотировался. Он был далеко внизу в опросах, и они думали, что он проиграет", – сказал экс-президент США.

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"Они пришли к нему и сказали: "Ты не сможешь выиграть выборы", и я думаю, что это правда, если только я не сделаю что-то очень глупое, чего я не собирался делать, и я думаю, что у него все было так плохо, что они сказали: "Ты не победишь, и ты не в лучшей форме, и ты плохо выступил на дебатах", – добавил он.

Трамп также поделился своей оценкой последнего обращения Байдена, назвав его "ужасной речью и ужасным выступлением", поскольку президент США "выглядел так, как будто у него были трудности".

Напомним, Байден в выступлении заявил, что решил снять кандидатуру с выборов, чтобы объединить Демократическую партию и "передать эстафету молодому поколению".

Вице-президент США Камала Харрис еще не является кандидатом в президенты США, но уже получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии. Опрос по заказу CNN показал, что у Харрис рейтинги выше, чем у Байдена, и ее поддерживает большинство демократов.

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