Ексгенсек НАТО: Загрози для Британії через війну в Україні не такі й віддалені

Колишній генеральний секретар НАТО лорд Джордж Робертсон вважає, що загрози для Великої Британії від повномасштабного вторгнення Росії в Україну "більше не є віддаленою можливістю".

Про це він сказав під час виступу в Палаті лордів Британії в четвер, 25 липня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У своєму виступі Робертсон навів "аморальну поведінку" російських військ як приклад того, що стоїть на кону, і наголосив на важливості того, аби британські Збройні сили були достатньо сильними для стримування будь-якої загрози.

"Ми повинні визнати... що загрози нашій країні і нашим громадянам більше не є теоретичними. Вони більше не є віддаленою можливістю. Вони цілком реальні в сьогоднішній Україні, де путінська Росія брутально вторглася і намагається окупувати мирну, сусідню, незалежну, процвітаючу національну державу", – наголосив колишній генсек Альянсу.

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"Будь-хто, хто потребує нагадування про те, що перебуває на кону в сучасному світі, повинен лише поглянути на аморальну поведінку путінських окупантів в тих частинах Донбасу і Криму, які вони нині тимчасово окупували", – додав він.

Лорд Робертсон очолює аудит Збройних сил Британії, ініційований новим прем'єр-міністром Кейром Стармером. , з метою оцінки оборонних викликів, що стоять перед країною.

Водночас командувач британськими Збройними силами генерал сер Тоні Радакін вважає, що військова загроза з боку Росії реальна, та її не варто перебільшувати.