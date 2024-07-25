Экс-генсек НАТО: Угрозы для Британии из-за войны в Украине не такие уж и отдаленные

Бывший генеральный секретарь НАТО лорд Джордж Робертсон считает, что угрозы для Великобритании от полномасштабного вторжения России в Украину "больше не являются отдаленной возможностью".

Об этом он сказал во время выступления в Палате лордов Великобритании в четверг, 25 июля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В своем выступлении Робертсон привел "аморальное поведение" российских войск как пример того, что стоит на кону, и подчеркнул важность того, чтобы британские Вооруженные силы были достаточно сильными для сдерживания любой угрозы.

"Мы должны признать... что угрозы нашей стране и нашим гражданам больше не являются теоретическими. Они больше не являются отдаленной возможностью. Они вполне реальны в сегодняшней Украине, где путинская Россия грубо вторглась и пытается оккупировать мирное, соседнее, независимое, процветающее национальное государство", – подчеркнул бывший генсек Альянса.

Реклама:

"Любой, кто нуждается в напоминании о том, что находится на кону в современном мире, должен лишь взглянуть на аморальное поведение путинских оккупантов в тех частях Донбасса и Крыма, которые они сейчас временно оккупировали", – добавил он.

Лорд Робертсон возглавляет аудит Вооруженных сил Британии, инициированный новым премьер-министром Кейром Стармером, с целью оценки оборонных вызовов, стоящих перед страной.

В то же время командующий британскими Вооруженными силами генерал сэр Тони Радакин считает, что военная угроза со стороны России реальна, но ее не стоит преувеличивать.