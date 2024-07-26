Литва виділить ще 20 млн євро на придбання дронів різних модифікацій
Уряд Литви найближчим часом планує виділити додаткові 20 мільйонів євро на придбання різних типів бойових і розвідувальних дронів.
Про це повідомив у соцмережах міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, пише "Європейська правда".
Про виділення додаткових коштів на закупівлю дронів міністр Кащнюнас домовився з очільницею Міністерства фінансів Гінтаре Скайсте.
За його словами, дрони будуть передані Збройним силам Литви. Кошти також будуть використані для підготовки інструкторів та операторів.
Кащюнас також розповів, що Литва має намір переймати український досвід у використанні дронів.
"Це дозволить вийти на новий якісний рівень у підготовці інструкторів з використання безпілотників. Наступним кроком стане інтеграція можливостей БПЛА у Збройні сили Литви", – зазначив міністр.
Раніше збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.
Також повідомляли, що Збройні сили Литви планують протягом трьох років розвинути потенціал розвідувальних дронів та закуповують бойові безпілотні літальні апарати як невід'ємну частину протитанкової оборони.