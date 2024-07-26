Литва виділить ще 20 млн євро на придбання дронів різних модифікацій

Уряд Литви найближчим часом планує виділити додаткові 20 мільйонів євро на придбання різних типів бойових і розвідувальних дронів.

Про це повідомив у соцмережах міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, пише "Європейська правда".

Про виділення додаткових коштів на закупівлю дронів міністр Кащнюнас домовився з очільницею Міністерства фінансів Гінтаре Скайсте.

За його словами, дрони будуть передані Збройним силам Литви. Кошти також будуть використані для підготовки інструкторів та операторів.

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Кащюнас також розповів, що Литва має намір переймати український досвід у використанні дронів.

"Це дозволить вийти на новий якісний рівень у підготовці інструкторів з використання безпілотників. Наступним кроком стане інтеграція можливостей БПЛА у Збройні сили Литви", – зазначив міністр.

Раніше збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.

Також повідомляли, що Збройні сили Литви планують протягом трьох років розвинути потенціал розвідувальних дронів та закуповують бойові безпілотні літальні апарати як невід'ємну частину протитанкової оборони.