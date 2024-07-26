Литва выделит еще 20 млн евро на приобретение дронов различных модификаций
Правительство Литвы в ближайшее время планирует выделить дополнительные 20 миллионов евро на приобретение различных типов боевых и разведывательных дронов.
Об этом сообщил в соцсетях министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, пишет "Европейская правда".
О выделении дополнительных средств на закупку дронов министр Кащнюнас договорился с главой Министерства финансов Гинтаре Скайсте.
По его словам, дроны будут переданы Вооруженным силам Литвы. Средства также будут использованы для подготовки инструкторов и операторов.
Кащюнас также рассказал, что Литва намерена перенимать украинский опыт в использовании дронов.
"Это позволит выйти на новый качественный уровень в подготовке инструкторов по использованию беспилотников. Следующим шагом станет интеграция возможностей БПЛА в Вооруженные силы Литвы", – отметил министр.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Литвы начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов.
Также сообщалось, что Вооруженные силы Литвы планируют в течение трех лет развить потенциал разведывательных дронов и закупают боевые беспилотные летательные аппараты как неотъемлемую часть противотанковой обороны.