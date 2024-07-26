Прем’єр Франції назвав диверсією масштабний зрив роботи залізниці у день старту Олімпіади

В.о. прем’єр-міністра Франції Габріель Атталь у першому коментарі щодо інцидентів на кількох залізничних гілках навколо Парижа заявив, що йдеться про диверсію.

Як пише "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

"Сьогодні рано вранці на інфраструктурі SNCF у підготовлений та скоординований спосіб були здійснені акти диверсії. Наслідки для залізничної мережі масштабні і серйозні", – заявив Атталь.

Tôt ce matin, des actes de sabotage ont été, de façon préparée et coordonnée, menés sur des installations de la SNCF.



Les conséquences sur le réseau ferroviaire sont massives et graves.



Je dis toute ma reconnaissance à nos pompiers qui sont intervenus sur les sites touchés et… Реклама: July 26, 2024

Він висловив підтримку усім службам, задіяним до ліквідації наслідків, та співгромадянам, у яких через ці диверсії зірвалися плани.

"Наші спецслужби та сили правопорядку у роботі, щоб знайти і покарати виконавців цих злочинних дій", – сказав Габріель Атталь.

Перед цим кілька інших посадовців також заявили, що усі ознаки вказують на цілеспрямовану диверсію. Внаслідок цих пошкоджень можуть зірватися плани близько 800 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, вранці 26 липня – у перший день Олімпіади, яку приймає Франція – сотні пасажирів у Парижі з’ясували, що їхні експреси не можуть відправитися. Згодом оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень у різних місцях.

Неофіційно журналісти дізналися, що зловмисники порізали кабелі та підпалили сигнальні шафи.