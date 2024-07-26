Премьер Франции назвал диверсией масштабный срыв работы железной дороги в день старта Олимпиады

И.о. премьер-министра Франции Габриэль Атталь в первом комментарии по поводу инцидентов на нескольких железнодорожных ветках вокруг Парижа заявил, что речь идет о диверсии.

Как пишет "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

"Сегодня рано утром на инфраструктуре SNCF подготовленным и скоординированным способом были осуществлены акты диверсии. Последствия для железнодорожной сети масштабные и серьезные", – заявил Атталь.

Tôt ce matin, des actes de sabotage ont été, de façon préparée et coordonnée, menés sur des installations de la SNCF.



Les conséquences sur le réseau ferroviaire sont massives et graves.



Je dis toute ma reconnaissance à nos pompiers qui sont intervenus sur les sites touchés et… Реклама: July 26, 2024

Он выразил поддержку всем службам, задействованным в ликвидации последствий, и согражданам, у которых из-за этих диверсий сорвались планы.

"Наши спецслужбы и силы правопорядка в работе, чтобы найти и наказать исполнителей этих преступных действий", – сказал Габриэль Атталь.

Перед этим несколько других должностных лиц также заявили, что все признаки указывают на целенаправленную диверсию. Вследствие этих повреждений могут сорваться планы около 800 тысяч пассажиров.

Напомним, утром 26 июля сотни пассажиров в Париже выяснили, что их экспрессы не могут отправиться. Впоследствии оператор железной дороги SNCF заявил, что ночью на сети железной дороги совершили ряд умышленных повреждений в разных местах.

Неофициально журналисты узнали, что злоумышленники порезали кабели и подожгли сигнальные шкафы.