ЄС передає Україні ще 68 великих генераторів

Українські міста отримають від Євросоюзу ще 68 великих генераторів для критичної інфраструктури.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили на офіційній сторінці Представництва ЄС в Україні.

У зв’язку зі скрутним становищем України через постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури Євросоюз передає ще 68 генераторів для підтримки роботи об'єктів критичної інфраструктури.

🇺🇦 На тлі постійних атак на 🇺🇦 енергетичну інфраструктуру, @EU_FPI та @AA_stabilisiert надають 68 генераторів для підтримки роботи об'єктів критичної інфраструктури. Серед них місто Покровськ, яке отримає допомогу для забезпечення теплопостачання своїм мешканцям. https://t.co/PCYqyzAA7b Реклама: July 26, 2024

Допомогу передають спільно з гуманітарною програмою уряду Німеччини.

Серед інших, генератори отримав прифронтовий Покровськ, щоб забезпечити теплопостачання своїм мешканцям.

Раніше Швеція анонсувала надання 13 дизельних генераторів, які до цього використовувалися її оператором системи передачі електроенергії.

Фінляндія нещодавно повідомила, що надасть ще 2 млн євро на підтримку українців похилого віку у прифронтових районах.