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ЕС передает Украине еще 68 крупных генераторов

Новости — Пятница, 26 июля 2024, 12:57 — Мария Емец

Украинские города получат от Евросоюза еще 68 больших генераторов для критической инфраструктуры.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили на официальной странице представительства ЕС в Украине.

В связи с трудным положением Украины из-за постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Евросоюз передает еще 68 генераторов для поддержки работы объектов критической инфраструктуры.

Помощь передают совместно с гуманитарной программой правительства Германии.

Среди прочих, генераторы получил прифронтовой Покровск, чтобы обеспечить теплоснабжение своим жителям.

Ранее Швеция анонсировала предоставление 13 дизельных генераторов, которые до этого использовались ее оператором системы передачи электроэнергии.

Финляндия недавно сообщила, что предоставит еще 2 млн евро на поддержку украинцев пожилого возраста в прифронтовых районах.

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