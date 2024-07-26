ЕС передает Украине еще 68 крупных генераторов

Украинские города получат от Евросоюза еще 68 больших генераторов для критической инфраструктуры.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили на официальной странице представительства ЕС в Украине.

В связи с трудным положением Украины из-за постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Евросоюз передает еще 68 генераторов для поддержки работы объектов критической инфраструктуры.

🇺🇦 На тлі постійних атак на 🇺🇦 енергетичну інфраструктуру, @EU_FPI та @AA_stabilisiert надають 68 генераторів для підтримки роботи об'єктів критичної інфраструктури. Серед них місто Покровськ, яке отримає допомогу для забезпечення теплопостачання своїм мешканцям. https://t.co/PCYqyzAA7b Реклама: July 26, 2024

Помощь передают совместно с гуманитарной программой правительства Германии.

Среди прочих, генераторы получил прифронтовой Покровск, чтобы обеспечить теплоснабжение своим жителям.

Ранее Швеция анонсировала предоставление 13 дизельных генераторов, которые до этого использовались ее оператором системы передачи электроэнергии.

Финляндия недавно сообщила, что предоставит еще 2 млн евро на поддержку украинцев пожилого возраста в прифронтовых районах.