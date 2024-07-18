Швеція подарує Україні 13 дизельних генераторів

Уряд Швеції вирішив передати 13 дизельних генераторів Україні, які належать Svenska kraftnät, оператору системи передачі електроенергії скандинавської країни.

Про це повідомили на сайті шведського уряду, пише "Європейська правда".

Йдеться про 13 дизельних резервних генераторів, які мали бути замінені у 2024 році згідно з планом технічного обслуговування Svenska kraftnät.

Замість того, щоб викидати генератори або зберігати їх на складі запчастин, їх вирішили передати в Україну.

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"Російські атаки на енергопостачання в Україні були дуже масштабними, і наступна зима буде важкою. Той факт, що Svenska kraftnät зараз передає 13 резервних генераторів, що працюють на дизельному паливі, матиме велике значення", – зазначила міністерка енергетики Швеції Ебба Буш.

Генератори зможуть забезпечувати електроенергією лікарні або використовувати в енергосистемі, щоб та краще справлятися з перебоями, зазначила Буш.

Йдеться про дизельні генератори, які мають потужність від 40 до 250 кВА.

Нагадаємо, Естонія вирішила передати Україні безоплатно обладнання з Нарвських електростанцій.

А литовська компанія Ignitis Gamyba передає Україні обладнання з третьої Вільнюської теплоелектростанції.